台美互信又一章 美國務院推文PO鄭文燦到訪照片

2019-03-07 00:15

[記者謝武雄/桃園報導]當各界對於桃園市長鄭文燦訪美是否進入白宮議題吵翻天之際,國務院東亞暨太平洋事務局(EAP)官方推特PO出代理副助卿史墨客( Hanscom Smith )會面的照片,外界認為,進白宮並沒有想像中困難,但主動把會面照片放上官方推特,不僅難得,更顯示目前台美關係是有互信基礎。

事實上,AIT臉書之前也發文公開雙方會面的照片,中間甚至還出現了台灣駐美代表處人員,此次EAP官方推特,AIT臉書也同步PO文,美方一連串「公開」雙方行程動作,顯示台美關係有互信基礎,也彰顯鄭文燦的政治分量。

EAP推特PO文也提到史墨客與鄭文燦探討如何進一步推動美台廣泛、緊密且友善的商業和文化關係,文字言簡意賅。

A/DAS Hanscom Smith and #TaoyuanCity Mayor Cheng Wen-tsan explored ways to further promote the extensive, close, and friendly commercial and cultural relations between the United States and #Taiwan. pic.twitter.com/3533Qeq108