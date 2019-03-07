台美互信又一章 美國務院推文PO鄭文燦到訪照片

2019-03-07 00:15

［記者謝武雄／桃園報導］當各界對於桃園市長鄭文燦訪美是否進入白宮議題吵翻天之際，國務院東亞暨太平洋事務局（EAP）官方推特PO出代理副助卿史墨客（ Hanscom Smith ）會面的照片，外界認為，進白宮並沒有想像中困難，但主動把會面照片放上官方推特，不僅難得，更顯示目前台美關係是有互信基礎。

事實上，AIT臉書之前也發文公開雙方會面的照片，中間甚至還出現了台灣駐美代表處人員，此次EAP官方推特，AIT臉書也同步PO文，美方一連串「公開」雙方行程動作，顯示台美關係有互信基礎，也彰顯鄭文燦的政治分量。

EAP推特PO文也提到史墨客與鄭文燦探討如何進一步推動美台廣泛、緊密且友善的商業和文化關係，文字言簡意賅。

A/DAS Hanscom Smith and #TaoyuanCity Mayor Cheng Wen-tsan explored ways to further promote the extensive, close, and friendly commercial and cultural relations between the United States and #Taiwan. pic.twitter.com/3533Qeq108 — EAP Bureau （@USAsiaPacific） 2019年3月5日

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