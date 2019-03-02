鄭文燦訪加州3城市 長堤市將結姊妹市

2019-03-02 12:05

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦率團訪美，於美國洛杉磯時間3月1日訪問長堤市（Long Beach），與長堤市長Robert Garcia簽訂合作備忘錄，長堤市可望成為桃園在加州第四個姊妹市，隨後亦訪問桃園市位於加州兩個姊妹城市聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）、爾灣市（City of Irvine），藉以鞏固雙方情誼，創造更多實質交流的機會。

桃園在加州的姊妹市有阿拉米達郡（Alameda County）、爾灣市，以及2017年2月簽訂的聖貝納迪諾郡，今日順利與長堤市簽訂合作備忘錄，可望成為桃園在加州第四個姊妹市；鄭文燦指出，桃園與長堤間航線是亞洲與美洲間非常重要的物流通道，希望與長堤市建立更密切的合作關係，未來簽訂姊妹市關係後，讓各方面交流都能夠更完整，也竭誠歡迎Robert Garcia及推動委員會成員來訪桃園。

鄭文燦等一行人走訪聖貝納迪諾郡政府，與郡監督Curt Hagman、Josie Gonzales及副執行長Reg Javier等見面交流，鄭文燦說，桃園直航安大略機場航線於去年3月26日通航，從去年下半年開始，載客率達7成，今年農曆新年更達9成，這也讓安大略在台灣的知名度提高很多，希望雙方未來在觀光、旅遊、經貿、教育、農業及智慧城市等各方面交流都可以持續進行，更多台商來聖郡投資。

同日鄭文燦也至爾灣市參加Royal Bussiness Bank爾灣分行開幕剪綵典禮，出席的包含國會議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議會議長Anthony Rendon、加州眾議員Cottie Petrie-Norris、陳立德（Philip Chen）、爾灣市長Don Wagner、塔斯汀市長Chuck Puckett等人。

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