鄭文燦獲禮遇 美方：肯定台灣維護民主價值的努力

2019-03-06 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦近日訪問華府獲相當等級規格接待，引起外界關注，鄭文燦對此肯定是「一項突破」。鄭文燦此行向美方表示，台灣只有一個想法，「讓和平成為唯一選項，讓戰爭不是選項。」美方了解也支持台灣的立場，並肯定蔡政府維護民主價值的努力。

綜合媒體報導，鄭文燦2月28日至3月11日率市府團隊拜訪美國洛杉磯、華府和紐約。昨（5日）他在臉書表示會晤了白宮、國防部和國務院官員，其訪美規格引起關注，鄭今對此待遇回應，「當然是一點突破」，這也顯示美國政策對台灣更加重視。

鄭文燦下午到美國國會拜訪議員，包括曾任希拉蕊（Hillary Clinton）競選總統時的副手、民主黨參議員凱恩（Tim Kaine），和共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）。凱恩說，儘管美國兩黨議員在許多政策上意見不同，但對台灣的支持是一樣的。

鄭文燦向美方表示，台灣的想法只有一個，「讓和平成為唯一選項，讓戰爭不是選項」，美方了解台灣的立場也給予支持，雖不能介入台灣政治，但非常肯定蔡政府維護民主價值的努力。

近來基隆市長林右昌、台北市長柯文哲都到華府訪問，鄭文燦認為，地方首長們都希望能幫台灣加分，表達台灣需要的支持，彼此雖角色不同，但對台灣都有一份責任，相信大家都有這樣的想法，來的時候都會幫台灣說話。

鄭指出，我國重要政治領導者及各級人員想訪問華府並不容易，非常感謝美國在台協會及相關單位協助，讓這次行程成行，順利與美國政要交換意見，為台發聲、表達民主台灣的理念訴求，也希望美國能成為維繫亞太地區安全、民主和繁榮最主要的支柱。

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