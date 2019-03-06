鄭文燦訪華府晤美國務院官員 AIT臉書發文分享

2019-03-06 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦5日前往美國華府會晤美方官員，美國在台協會（AIT）也在臉書發文表示，鄭文燦與美國國務院代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）會面，探討如何進一步推動美台關係。

鄭文燦2月28日至3月11日期間，率市府團隊赴美，並訪問洛杉磯、華府及紐約，鄭文燦5日晚間在臉書發文表示，他今天至華府會晤白宮、國防部及國務院的官員，笑稱「白宮原來這麼大」。

AIT也在5日下午也貼出鄭文燦與美國官員會晤的照片，發文指出，「代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）與桃園市長鄭文燦探討如何進一步推動美台廣泛、緊密且友善的商業和文化關係。」

據《中央社》報導，史墨客兼任美國國務院中國科科長，他2016年擔任美國駐上海總領事時，與相戀9年的同性伴侶、來自台灣的呂英宗結婚。

報導稱，兩人在舊金山註冊結婚的照片，刊在美國駐上海總領事的官方微博上，同性婚姻在中國並不合法，當時也在中國民間引起討論，也有不少祝福鼓勵。

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