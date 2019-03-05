鄭文燦貼出訪美照！網友驚：默默地就進白宮了...

2019-03-05 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦最近前往美國華盛頓特區參加研討會，更在訪美期間會晤白宮官員，稍早前他就貼出相關照片，引來許多網友大讚。有台灣議員也大讚，上次有現任台灣重要官員進入白宮會晤官員，已經是台美斷交前的事了。

鄭文燦這次訪美除了在華盛頓特區參加哈德遜研究所（Hudson Institute）研討會，以「美國印太戰略下台灣的角色探討」進行專題演講，更會晤了白宮、美國國防部與國務院的官員。今天他在臉書貼出照片，他站在第47任美國國務卿、諾貝爾和平獎得主赫爾（Cordell Hull）的畫像前方，鄭文燦也直呼，「白宮原來這麼大。」

許多網友看到鄭文燦進到美國白宮後都大讚，「太強，默默的就進白宮了XD」、「比去捧對岸好太多了。」、「中國玻璃股大漲。」、「市長不能默默的進白宮啊！要高調起來！」也有人藉機調侃韓國瑜，「一定是韓流效應！韓總犧牲自己讓其他人可以發光（×）」、「我們高雄市長只好一定要去見包子了，可憐啊高雄人。」

桃園市議員王浩宇也表示，鄭文燦默默地創造了歷史，他是「台灣旅行法」通過後第一個走進白宮的台灣重要官員，上一次有現任台灣重要官員進入白宮會晤官員，已經是台美斷交前的事，「未來，我們一起繼續為桃園加油！一起繼續為台灣加油！」

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