藍營批蔡英文談台日安保對話 黨政人士：北京立場當台灣立場

2019-03-05 20:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統上週接受日本《產經新聞》專訪，呼籲強化台日關係，部分藍營人士批評，總統喊話反會讓日方考量日中關係而裹足不前，時機及形式都值得商榷。對此。黨政人士駁說，總統一方面以國家元首的高度為台灣在國際發聲，另方面也明確台灣對國際情勢的態度和因應，做戰略溝通。藍營人士的批評說法，顯然是對目前的國際局勢不夠了解，又或把北京立場視為台灣應該遵循的立場所致。

涉外人士進一步指出，台灣與日本之間原本就持續進行相關安全對話，甚至也超越原本的二軌層次，朝「一．五軌」的半官半民或有官有民的對話關係。例如公開進行的「印太安全對話」或「台日論壇」等，另方面，除了傳統的安全觀之外，包括像是能源、醫衛、環保、防災、新聞、網路安全等新領域，也屬於廣義的安全議題，與日方都有提高對話的必要。

至於媒體報導日本政府稱「不考慮」與台灣進行安保對話，涉外人士說，這是日本外務省的制式說法，並非正式回應，台日安全對話的層次及範圍，應從日本政府整體角度看，況且《產經新聞》在日本政治光譜與首相安倍晉三及所屬自民黨關係密切，產經昨天更刊登社論呼籲日本，應該著手與台灣進行安保對話，很多話不必特別明說，外界應可了解其中的關連性。

蔡總統上週接受《產經新聞》專訪時說：「我們也希望跟日本，不僅是在經濟貿易事務上，可以進一步的提升，在安保事務上的對話，我相信也非常重要，是兩國關係上一個很重要、必需要持續去強化的事情。」

《產經新聞》昨天的社論指出，這是蔡總統首度表明希望跟沒有外交關係的日本進行直接對話；共享自由與民主主義等價值觀的日本，應該接下這顆球，著手與台灣進行安保對話。

社論表示，蔡總統發言的背景，包括軍經實力快速成長的中國帶來統一壓力的危機感，還有「美中新冷戰」的新局勢。對日本來說，如何因應中國追求霸權的問題，也進入一個新的嚴峻局面，為了守護和平，跟台灣進行對話極具意義。

對於總統的談話，黨政人士也說，國際社會目前正高度關切美中貿易後續及中國對國際滲透的情形，在地緣政治首當其衝的台灣，究竟立場是什麼，都如何因應，同樣是目前國際社會，特別是美國、日本等主要民主國家希望了解。

因此，黨政人士說，總統近期以來安排國際專訪的主要目的，一方面以總統的高度為台灣在國際發聲，另方面也明確台灣在這樣的國際情勢下的態度和因應，做有系統的戰略溝通。

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