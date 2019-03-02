小英首表明盼強化台日安保對話 中國官媒氣炸崩潰！

2019-03-02 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》今（2日）天以頭版刊登總統蔡英文的獨家專訪，針對越來越強烈的中國威脅，蔡英文在訪談首次表明，希望在安全保障問題和網路攻擊等議題上與日本政府進行對話，表達對台日安全保障等合作有強烈的意願。對此，中國官媒《環球網》又崩潰跳腳，隨即在中午撰文批評「又出陰招」。

中國《環球網》指出，蔡總統接受日媒訪問時宣稱，希望與日本在安全保障上合作，還希望與日本共享解放軍情報，「如此媚態引發島內網友狂轟，『挾洋自重，可悲又可恥』」，並直指蔡一心要把台灣推向戰爭邊緣，「就是台灣最大的亂源」。

《環球網》氣呼呼說，「媚日去中」一直是蔡總統對外所表現出的姿態。「去年12月，蔡英文當局多次希望加入、由日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP）一錘定音。日本政府方面在當月7日首次對此表態拒絕台灣加入，稱台灣因為島內反日本食品進口的『公投』因此無法參加CPTPP。島內網友對此紛紛諷蔡英文『看看你的日本爸爸是怎麼對你的？』」

《環球網》稱，針對相關問題，中國國台辦此前也多次強調，台灣一些頑固堅持台獨立場與中國為敵的勢力，為實現他們心中的台獨夢想，「不惜賣身投靠，挾洋自重，這種心態真是『不以為恥、反以為榮』」。文中還指台獨是台海和平穩定的最大威脅，也是一條走不通的死路。

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