倡美日台合作抗中 日宗教領袖籲台灣人勇敢發聲

2019-03-03 22:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日本「幸福科學集團」創辦人大川隆法今首度登台以「以愛跨越憎恨」為題舉辦大型講演會，吸引近900名信徒前來聽講。大川隆法表示，台灣是擁有民主、自由信仰的國家，台灣人民要珍惜獨立思考的方式並進一步影響中國人民，而若未來南海、台灣海峽遭受侵略，日本將不會放棄台灣，並呼籲台灣人民也應該勇敢說出自己的主張，不要受他國影響。

「幸福科學集團」號稱在全球105個國家擁有1200萬名信徒，其創辦人大川隆法今天在台北君悅酒店舉辦大型講演會，現場吸引近900名聽眾，講演時間長達2小時，當大川隆法現身時，現場信眾幾乎都站起來鼓掌歡迎。

大川隆法表示，11年前他曾來過台灣，這次是第2次拜訪，主要是因為日前他收到前總統李登輝的書信，李登輝在信中表示非常擔心台灣的未來，希望他能幫忙。

大川隆法表示，自己在台灣和中國都有幾千位信徒，可以作為台、日、中的溝通橋樑，而幸福科學集團的宗旨就是透過愛讓在世界各個角落受苦受難的人民可以幸福、和諧，或許輿論對幸福科學集團有意見，但他仍會堅持作對的事。

大川隆法表示，台灣是民主、自由信仰的國家，隔壁的中國政治、經濟日漸壯大，表面上看似很好，但其實鄰近的香港人民生活卻越來越貧困，自由也受到限制，中國身為一個世界強國，應該讓人民有更多選擇，他認為是領導人習近平不了解世界情勢所導致。

大川隆法說，中國的政治、經濟對台灣充滿威脅，也對全世界帶來不好的影響，而日前台灣總統蔡英文接受日本產經新聞專訪，被海內外媒體轉載，雖然蔡英文主張台獨，但卻不能明言，這是不管誰來執政都會遇到的難題。

大川隆法話鋒一轉表示，1972年日本、中國建交，但同時間也和台灣斷交，這是一件丟臉的事情，因此幸福科學集團所成立的幸福實現黨不斷在日本國會呼籲台日應盡快建交，且日、美、台要守護自由的國土，甚至進一步影響中國。

大川隆法也向台灣民眾喊話，台灣人應更勇敢說出自己的主張，不要受他國影響，而日本也不會放棄台灣，若台灣海峽、南海遭到侵略，美國和日本也會從安保條約加強聯繫。

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