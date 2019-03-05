世衛疫苗會議 台灣「被缺席」 蔡痛斥違反台灣人民健康人權

2019-03-05

〔記者呂伊萱、蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕世衛組織（WHO）因中國政治介入，技術杯葛使台灣缺席流感疫苗選株會議。蔡英文總統昨批評，這嚴重違反台灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞，表達強烈抗議。外交部長吳釗燮也直言「WHO應該檢討」，強調台灣「沒辦法接受事事都要經過北京同意」，如最後一刻接到通知再去參加，會被外界認為我方接受這樣矮化的做法。

世衛組織二月廿一日在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但世衛仍將我方相關行政作業交予中國，而中國則遲至會議當天凌晨才同意我方派員，導致我方專家來不及參加。

蔡總統昨接見馬紹爾群島國會議長凱迪時強調，衛生防疫不應該有國界，更不應該因為特定國家的政治立場受到影響。阻礙台灣的參與，傷害的不只是台灣，也傷害了國際社會對防疫的共同努力。總統說，台灣作為國際社會負責任的一員，將會繼續爭取相關組織、活動的參與。

吳釗燮昨在立法院外委會表示，世衛組織一直呼籲全球不應該有任何漏洞，不落下任何人，但台灣「一直被落下」，希望世衛改善歧視台灣的做法。

民進黨立委陳曼麗詢問，當天凌晨收到通知，為什麼沒辦法張羅一張機票去？吳回應說，其實這是原則問題，我方應透過世衛組織申請，如果事事都要經過北京同意，「我們沒辦法接受」；而且最後一刻接到通知還是去，「會被覺得我們接受中國和WHO的矮化」。

吳釗燮︰不接受事事都要北京同意

民進黨立委林靜儀詢問，是否從世衛組織和中國二○○五年簽署秘密備忘錄後都是這種情形？吳坦言，在那之後「大概都是這樣」。

林靜儀也追問，有無請友好國家或專家組織成為我方窗口的備案？吳無奈回答說，這是兩難，會有時間差，而且很多世衛組織或中國官員甚至會因此覺得「那你不參加也沒差」，所以我方最重要的工作「還是去世衛敲門」。

民進黨發言人李問表示，五月將舉行世衛大會，民進黨呼籲世衛不要再配合中國政治立場，阻擋台灣參與，讓台灣成為全球防疫的漏洞。

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