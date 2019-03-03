王金平任一屆總統交棒韓國瑜 周錫瑋：王叔叔講什麼都好

2019-03-03 13:11

〔記者邱書昱／新北報導〕有意角逐總統大位的前立法院長王金平接受媒體採訪時透露，若當選只會做一任，屆時高雄市長韓國瑜就有機會一展長才，意有所指地表示將交棒給韓。對此，日前拋出參選總統的前台北縣長周錫瑋今天表示，「尊敬的王叔叔，講什麼都覺得很好，」現階段國民黨要和氣，現在共同競爭者是民進黨，也可能是台北市長柯文哲。

周錫瑋表示，「尊敬的王叔叔，講什麼都覺得很好，」 國民黨現在要和氣以能夠大勝、能夠贏，作為最重要考量，現在共同競爭者是民進黨，也有可能是台北市長柯文哲。

此外，台北市長柯文哲若角逐總統，國民黨內能夠與之抗衡的只有高雄市長韓國瑜，讓周錫瑋直呼，「柯文哲的剋星不只韓國瑜，還有我周錫瑋。」他也說，選舉分成很多層次，不同年齡的選民，每個領域都有不同需求、訴求。

周錫瑋說，過去可能柯粉的網路很強，韓粉網路也很強，但在政策、治理的成績，大家都有檢驗，目前只是剛開始而已，台北市現在一事無成，自己擔任台北縣長比柯強太多，而韓則是剛上任，「我已經做過了」，將全台灣最大城市升格直轄市，魄力、專業能力、整合溝通都是長處。

不過，周錫瑋坦言，只有粉絲專頁上有所落差，但現在急起直追，人數成長很快，有好的政見、經驗，整合不同意見轉為好政策，「我會是他們最強競爭對手」。

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