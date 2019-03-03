二階段初選被批破壞黨內和氣 周錫瑋：給黨內思考的方向

2019-03-03 12:40

〔記者邱書昱／新北報導〕前台北縣長周錫瑋宣布參加總統大選，並且提出黨內初選要採二階段模式，同樣有意參選總統的前立法院長王金平對此認為會破壞國民黨內團結。周錫瑋今天受訪時表示，二階段初選只是形容詞，給大家思考的方向，最重要是提名最強的人贏得2020，現階段要和氣，自己也很願意和王院長談談聊聊。

周錫瑋表示，現階段都是要一條心，推出真正的強棒出來，而其他人也要知所進退才能團結，拋出二階段初選只是形容詞，給大家思考的方向，與王金平的想法不同，很願意找時間和他請益、聊一聊， 當前兩岸、國際外交、經濟上的困難，加上民進黨做的那麼爛，國民黨不能組一個強的團隊，就算打贏也沒有意義。

周錫瑋說，國民黨必須和氣，一切以能夠大勝作為最重要考量，「成功不必在我，但有我一定成功，」不同聲音可以有更好方法，千萬不要用僵化制度綁住自己。

他強調，自己很願意和王金平談，過去和王院長相處非常好，就像是昨天碰到國民黨主席吳敦義、前總統馬英九，大家關心的黨內副主席事情，以及過去馬要我成全大局、要我讓，「這些都是過眼雲煙」，見到面什麼都可以談。

此外，周錫瑋也說，自己和新北市前市長朱立倫也是兄弟感情，吳主席更是長輩，而高雄市長韓國瑜更是從年輕時就一起擔任過立委、省議員，每個人都能成為最大公約數，打開胸襟參加這場選舉，讓所有選民知道國民黨要做什麼、政見、目標，把台灣經濟帶到哪裡。

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