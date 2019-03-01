周錫瑋拋兩階段初選 「有信心成為藍營最強」

2019-03-01 17:32

［記者許倬勛／桃園報導］前台北縣長周錫瑋2月26日拋下震撼彈，宣布角逐2020總統大位，要接地氣做「總統不會做的一百件事」展開走唱全台灣行程，今下午到桃市大溪區鳳山寺廣澤宮與「搖滾宮主」賴銘偉合體飆唱，也談及藍營初選制度，強調必須改變現狀。

周錫瑋堅持國民黨採兩階段總統初選，他說，選舉是「選賢與能」不該被僵化制度綁架，現在的初選制度是「是非題」，而不是「選擇題」，若無法選出最強棒，制度就該被調整。

外傳拋兩階段初選是為韓國瑜訂製量身條款，周錫瑋打太極回應，「不論是徵召、協調、民調，黨內的目標唯總統大選勝選而已」他提兩階段初選也是以團結考量，而有意參選的人都應拿出決心，像他就有十足把握成為最強。

周錫瑋表示，未來3、4個月政治情勢肯定會有變化，希望參選的人都有很好的舞台和機會參選，不要解讀成卡誰，「我們絕對沒有任何的派系」。

周錫瑋登上舞台挑戰台語金曲「若是我回頭來牽你的手」，自嘲過往不論備詢、質詢都沒在怕，但拿起麥克風手汗狂流，很擔憂台下聽眾不買單，選這首歌除為接地氣，也希望政治能跟談戀愛一樣甜蜜，更重要的是象徵「我又回來了」。

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