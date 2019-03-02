柯呈枋請假參選仍領高薪 林佳龍：對民眾來說不公平

2019-03-02 16:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對國民黨彰化立委補選候選人柯呈枋的「假辭職，真調職」事件，交通部長林佳龍今天表示，柯呈枋就任台中市府參事卻請假參選，選舉期間還領著台中人的納稅錢，這對台中、彰化兩地的民眾，都相當不公平。

林佳龍今天下午到鹿港新祖宮參拜，幫民進黨立委補選候選人黃振彥助選；林佳龍強調，他自己擔任過台中市長，知道台中市政府參事的月薪接近10萬元，柯呈枋一上任就辦理休假，還沒有服務就領薪水，這對台中市民來說，非常不公平。

林佳龍指出，一個有志於爭取人民支持的參選人，應該要展現自己的決心，在登記參選的同時，又去爭取一個高位，這對彰化縣民來講也是一個不公平的事情。

民進黨主席卓榮泰今天在和美道東書院幫黃振彥助選時也提到，魚跟雄掌不能兼得，這就是「吃碗內，看碗外」，明明告訴選民是辭去勞動部雲嘉南分署長來參選，卻是就任台中市府參事，相信選民自有判斷。

柯呈枋陣營今天表示，對此沒有新的回應；而柯呈枋先前曾就此回應說，民眾支持的力量，才是選舉勝負的關鍵，鄉親要的是拼經濟、發大財，而不是抹黑、口水。

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