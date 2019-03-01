炒熱補選選情！黃振彥顧基本盤 柯呈枋促3子合體

2019-03-01 17:53

〔記者張聰秋／鹿港報導〕3月16日的彰化第一選區立委補選，選區傳統政治版圖藍大於綠，民進黨視為2020總統大選前哨戰，國民黨則以留住彰化縣唯一1席力拚，雙方都有輸不得的壓力，還有無黨籍政治素人搶攻票源，如何提高投票率，突破補選一慣都很冷的僵局，就看接下來的選戰策略。

彰化立委第一選區包含鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、和美鎮、伸港鄉、線西鄉共6鄉鎮，3位候選人分別是民進黨提名的前鹿港鎮長黃振彥、國民黨提名的前彰化副縣長柯呈枋、無黨籍土地開發業者紀慶堂，3搶1廝殺激烈。

鹿港區是現任縣長王惠美的大票倉，和美區向來又是國民黨鐵票區，連民進黨主席卓榮泰也不得不接受選區基本盤藍大於綠的事實。

卓榮泰說，現今，民進黨已加強在地方的整合工作，投票前要達成3個目標，第一：一個團隊一個目標，只有勝選不做其他考慮，第二：組織黨工做好組織動員。第三：打好組織動員，在空戰的文宣與網路，中央黨部會予以協助，不過，空戰歸空戰、陸戰歸陸戰，陸軍作戰部隊要全面行動，地毯式拜訪地方重要人士與街坊鄰居，用最大的力量將黃振彥送進立法院。

黃振彥以鹿港鎮長執政滿意度88％，以及從政未曾離開過彰化縣，自信可突破補選冷、投票率低的處境，他說，自己是最接地氣的候選人，即使環境險峻，他仍深具信心，這一戰是2020總統前哨戰，跟之前他從縣議員轉戰鹿港鎮長補選，當時擔任民進黨主席蔡英文替他輔選的情況相似，那回選舉結果他以72％得票率勝出，這次他還多了鹿港施政政績加持。

黃振彥說，他的太太娘家在伸港，和美區親戚多，在補選投票率不高的狀況下，他的基本盤很穩定，2成至3成多來投，他相信自己會過關。

藍營方面，柯呈枋力求侯友宜、盧秀燕、韓國瑜「3子合體」拉抬氣勢，炒熱選情，他受訪時指出，上次韓國瑜來和美陪他掃街時，他邀請對方再次前來助選站台，盧市長來時也主動要促成「3子合體」，總部目前積極規劃中。

柯呈枋說，他每天在選區鹿港、和美的6鄉鎮拜票，確實感受到鄉親對於這次立委補選，不像去年底的5合1那樣熱絡，感覺投票意願也不高，所以競選團隊現在每天積極在各村里、社區，由志工配合黨部，進行家戶拜訪與村里座談會，地毯式深入基層動員，鄉鎮長、村里長、鄉鎮民代表都出面助講，出席人數踴躍，他希望經由組織動員提高投票率。

紀慶堂則走進市場、重要路口催票，本尊當立牌，親自站崗拜票，他說，他要給台灣一個健康的社會，給下一代一個更美好的未來，呼籲選民票投不收禮、不收錢、不募款的紀慶堂。選戰開打以來，他目前所有開支包含登記費20萬元，共支出46萬6507元。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/