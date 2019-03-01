卓榮泰督軍彰化立委補選 批柯呈枋「辭小官、就大官」

2019-03-01 14:34

〔記者張聰秋／鹿港報導〕彰化縣第1選區（鹿港、和美區）立委補選3月16日投票，綠藍廝殺激烈，民進黨主席卓榮泰今天率領彰化縣黨公職進駐候選人黃振彥競選總部，宣示黨內整合成功力拚勝出；卓榮泰痛批國民黨對手柯呈枋「辭小官、就大官」參選，並抨擊對手陣營是消極的不團結，呼籲選民一起努力，將黃振彥送進國會。

黃振彥今在其福興鄉競選總部召開記者會，宣告卓榮泰進駐彰化督軍輔選正式啟動，立委洪宗熠、前彰化縣魏明谷、彰化縣黨部主委邱建富、縣議員尤瑞春、李成濟等人到場助陣，現場高喊凍蒜、營造求勝氣勢，記者會後，卓榮泰為黃振彥披上競選綵帶，帶領大家穿上黃振彥競選背心的戰袍，宣告輔選起跑。

卓榮泰左捧黃振彥是真正在地、接地氣的候選人，右批對手柯呈枋「辭小官就大官」，卓榮泰說，彰化、新北、台南3席立委補選，從民調數字來看，彰化縣還要多出1分力，再拚一口氣，「我們才會贏！」該選區非民進黨原來席次，打選戰要付出更多心力，全國3縣市立委補選，他把更多時間放在彰化縣有其特別意義。

卓榮泰說，這場選舉需要整合和團結，在對手產生內部矛盾、內部不團結的同時，把對手留在台中市政府，這場選戰將會是積極團結的民進黨，對抗消極不團結的對手。

話鋒一轉，卓榮泰說，黃振彥卸任鎮長後乾乾淨淨投入立委補選，不像國民黨提名的前彰化副縣長柯呈枋拖泥帶水、「辭小官、就大官」，卻跟大家說辭官參選，他相信選民會用選票唾棄。

針對遭抨擊「辭小官、就大官」，人在鹿港鎮護安宮與地方搏感情的柯呈枋回應指出，他不打口水戰，會以能力和服務熱忱，爭取選民認同。

柯呈枋說，接下來2個禮拜，他會依照既定的步驟拜票爭取支持，希望選民當他的分身幫他拉票，他希望打一場乾淨的選舉，不要有口水和抹黑，為台灣民主政治留下乾淨的選風。

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