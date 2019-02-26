綠營爆柯呈枋假辭官 隱瞞當台中參事選彰化立委

2019-02-26 13:17

首次上稿：12:56

更新時間：13:17

柯陣營：無論何處任職 服務的心始終如一

〔記者張聰秋／彰化報導〕踹共！民進黨彰化縣黨部今天召開記者會，質疑國民黨立委補選候選人柯呈枋隱瞞在台中市政府擔任參事高官的真相，並非辭官參選而是調職，說謊欺騙彰化選民，黨部砲轟柯呈枋「呷這碗看那碗」，要柯呈枋講清楚說明白。對此，柯呈枋競選總部新聞稿回應不打口水戰，柯呈枋無論在何處任職、職位為何，服務鄉親的心，始終如一。

黨部主委邱建富說，柯呈枋1月10日接受國民黨徵召參加立委補選，後來又在「給彰化優質選民一封信」中提到辭官參選，並自誇辭去勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長職務，但今年1月21日台中市政府人事命令，柯呈枋調任市府參事，六都中參事是13職等的高官、月俸高達15餘萬元，會讓他們質疑柯是一般百姓身分參選或是帶職參選，即使帶職參選，留職停薪或請假參選？政治人物誠信為首要，說謊會遭選民用選票唾棄。

黨部執行長黃雪梨表示，柯呈枋「呷這碗看那碗」，選上做立委、選不上做參事，就資料來看是調職而非辭職，真要為彰化縣民服務，應該回彰化縣政府上班，工作在台中卻在彰化選，請柯講清楚說明白，說謊的下場會讓柯呈枋變成柯呈「謊」。

黨部主任柯金德指出，柯呈枋有參事現職卻口口聲聲要服務彰化縣民，政治人物參選帶職或請假參選本是無可厚非，卻又出文宣展現參選魄力表示辭官參選，欺騙選民、自打嘴巴，打出文宣「這柯有力量」會變成「這柯騙很大」。

黨部在新聞稿中提及柯呈枋投機的行為等於右手跟真愛結婚，左手跟小三告白，如此欺騙選民實不足取，把彰化選民當小三？落選後仍可回台中當高官！

柯呈枋競選總部新聞稿回應指出，柯呈枋返鄉參與彰化縣第1選區立委補選，效法高雄市長韓國瑜的精神，要打一場乾淨選舉，不無的放矢、不口出惡言、不抹黑對手，也希望對手展現君子之爭的風度，為台灣民主政治的發展留下典範。柯呈枋出任公職23年，無論在何處任職、職位為何，其為鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一。

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