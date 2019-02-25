彰化立委補選抽籤 柯呈枋1、紀慶堂2、黃振彥3

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委補選今天進行候選人抽籤，國民黨柯呈枋抽到1號，無黨籍紀慶堂抽到2號，民進黨黃振彥抽到3號。
前鹿港鎮長黃振彥在民進黨縣黨部主委邱建富、縣議員葉國雄等人陪同下來抽籤，他今天第一個上台抽籤，抽到號次是3號，喊出創造3贏，也就是「文化、生態與產業」3贏，有信心以「鹿港經驗」來打贏選戰，一切OK！
前彰化縣副縣長柯呈枋，今天在前議長謝式穀、國民黨縣黨部主委張曼莉登人陪同下來抽籤，第二個上台抽籤，抽到號次是1號，隨即喊出「一定當選」，在鄉親力挺下，能夠力保彰化藍軍唯一一席區域立委的席次！
房仲業者紀慶堂第三個上台抽籤，抽到號次2號，紀慶堂打著超越藍綠的口號，抽到2號後喊出「改變2質選舉文化」，他堅持不收禮、不收錢，希望改變台灣的選舉文化。
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彰化縣立委補選，前彰化縣副縣長柯呈枋抽到1號。（記者劉曉欣攝）
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彰化縣立委補選，無黨籍紀慶堂抽到2號。（記者劉曉欣攝）
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彰化縣立委補選，前鹿港鎮長黃振彥抽到3號。（記者劉曉欣攝）
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彰化立委補選抽籤，柯呈枋（中）抽到1號，紀慶堂（右）抽到2號，黃振彥（左）抽到3號。（記者劉曉欣攝）
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