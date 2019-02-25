彰化縣立委補選》黃振彥 蔡總統站台 柯呈枋 盧秀燕陪掃街

2019-02-25

〔記者張聰秋、湯世名／彰化報導〕彰化縣第一選區（鹿港、和美）立委補選戰況激烈，民進黨與國民黨都不敢忽視！蔡英文總統昨天為民進黨籍參選人黃振彥站台相挺，拜託大家三月十六日都去投票；國民黨則由台中市長盧秀燕、立委蔣萬安陪參選人柯呈枋掃街站台。

黃振彥昨成立秀水後援會，並舉辦「百工百業挺彥」活動，力催選票，蔡英文到場相挺。她提及日前接受CNN媒體專訪，就是要讓全世界知道，台灣絕對不接受一國兩制，台灣人的聲音要說得更大聲且讓更多人聽到，立法院須有更多立委相挺替台灣人發聲，黃振彥就是這個人；蔡強調，政府要顧民生、護民主、守主權，三月十六日拜託大家都去投票支持黃振彥。

雨天不減民眾熱情，黃振彥秀水後援會會場五、六百個座位都坐滿。蔡英文說，她要求新行政團隊落實做到三件事，第一件一定要聽到人民的聲音，第二件事施政要讓人民有感，第三件官員要接地氣，由她帶頭做。

蔡英文又說，中央推動綠能政策，和前縣長魏明谷推動「風光大縣」，外商上兆元投資案一旦啟動，會替彰化創造機會，但因為彰化縣長「換人做」，有些變數發生，她拜託大家相挺黃振彥，給民進黨多一席立委、一分力量，讓中央執政更順利。

秀水活動結束，蔡英文趕往鹿港鎮，參加百工百業挺彥活動，接著再到和美鎮龍華慈惠堂參拜祈福，一個下午都在彰化第一選區跑透透，賣力輔選。

國民黨方面，台中市長盧秀燕昨陪同柯呈枋，在鹿港老街附近逐一向民眾拜票。盧秀燕指出，目前彰化國民黨只有一席立委，為了柯呈枋，她與韓國瑜、侯友宜計畫再來彰化合體造勢，希望讓柯呈枋有機會為鄉親發聲、傳達民意。

國民黨立委蔣萬安則是參加柯呈枋秀水鄉後援會成立大會。他表示，柯呈枋從基層公務員一步一腳印往上爬，最懂老百姓心聲。

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