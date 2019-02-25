不能輸的壓力？彰化立委補選，藍綠共同的課題。

2019-02-25 20:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離彰化立委第一選區補選只剩不到1個月時間，藍綠雙方都有輸不起的壓力，民進黨才剛在去年底大選慘敗，力拚這場立委補選來挽回士氣；而國民黨去年底贏回彰化縣長寶座，由於目前彰化4席區域立委當中，其它3席都是綠軍，力保藍軍在彰化唯一一席，也同樣是有輸不得的壓力！

彰化縣立委第一選區也就是鹿港區與和美區，上屆立委被民進黨列為艱困選區，因為王惠美曾任鹿港鎮長，加上和美區是藍軍鐵票區，果然，王惠美在上屆連任成功，去年底更挑戰彰化縣長選舉，順利當選。

因此，藍軍認為這次立委補選是「趁勝追擊」，在王惠美打下的基礎下，推出前副縣長柯呈枋來應戰，但由於柯呈枋離開縣府後轉任勞動部雲嘉南分署長，就離開彰化縣，也讓這次補選，讓柯呈枋必須重頭來過，國民黨端出政治明星連番助選，縣內也上演大團結，就是希望保住這一席，為明年的立委、總統大選鋪下成功之路。

民進黨推出前鹿港鎮長黃振彥，黃振彥從政之路都是一路勝選，尤其是從鎮民代表挑戰鹿港鎮長補選時，更在民進黨選情低迷之際，一路向上衝，衝上鹿港鎮長寶座。

這次黃振彥再度挑戰補選，也同時再次面對民進黨去年底敗選的局勢。只是從鎮長補選換成了立委補選，卻同樣都是因為王惠美當選而所留下的缺額選舉，黃振彥主打「在地」、「鹿港經驗」，也同樣是王惠美從鎮長轉換跑道選立委的競選主軸。

但黃振彥這次挑戰不只是藍軍人馬，還有無黨籍的紀慶堂，因為紀慶堂出身鹿港，主打超越藍綠，但最大的衝擊還是同樣以鹿港為基本盤的黃振彥，也讓黃振彥在這場立委補選當中，比上回鎮長補選更為吃力。

但補選最大的難關還是在投票率，在預估投票率大約只有3成的預期心理下，各自掌握的鐵票就成為左右選情的關鍵，如何催出各自的基本盤，找回選民心中對支持者的感動，就成為候選陣營最大的考驗了！

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