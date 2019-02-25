「三子合體」來彰化？柯呈枋稱規劃中 對手擬對策

2019-02-25 15:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「三子合體」可能在彰化上演？由於台中市長盧秀燕昨天提到，將「三子合體」幫鹿港幫國民黨立委候選人柯呈枋強力助選；對此，柯呈枋今天表示，已經在規劃中！民進黨候選人黃振彥強調，「三子合體」確實有震撼力，將會跟黨中央研議對策；無黨籍候選人紀慶堂指出，人民是最大靠山！

為了力保藍軍在彰化縣國會的唯一一席，藍軍大咖盡出，高雄市長韓國瑜日前才到和美黃昏市場拜票，昨天就由盧秀燕深入鹿港市區掃街，更強調，不能讓彰化沒有國民黨立委，選前要讓「三子合體」，讓柯呈枋進入國會！

柯呈枋今天強調，有關「三子合體」確實已在規劃中，將視3位市長的行程協調結果才能敲定日期！

得知韓國瑜、盧秀燕、新北市長侯友宜可能會「三子合體」前進彰化為藍軍輔選，黃振彥強調，這確實會有震撼力，將與黨中央進一步研議對策！

打著「超越藍綠」的紀慶堂則表示，他以公益出發，要做全民的立委，人民就是他最大的靠山！

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，將按部就班來打選戰，在穩定中勝選！

民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，這次立委補選當中，只有黃振彥一直以來都在彰化服務民眾，黃振彥在民代、鎮長任內都有實質績效，相信選民會力挺最在地的黃振彥。

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