高史博館志工偏頗介紹228 館方道歉將人調離展場

2019-03-02 12:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市歷史博物館常設228展覽，讓民眾透過史料了解當年的啓史傷痕，有網友在PTT爆料，指稱展場志工導覽時，不但加入大量主觀偏頗言論，還說蔣介石派軍隊鎮壓民眾是不得已的作為；對此，高史博發出聲明向社會道歉，並將該名志工調離該展場職位。

根據網友指稱，他在228當天到高史博參觀228展覽，當時現場有一位志工非常熱情的跟遊客搭話，網友仔細聽了該志工說明的內容，發現有許多主觀意見，像是描述228激起的群眾運動時，用「盲目」批評群眾，還說「高知識份子，都不參加群眾運動的」。

更誇張的是，該志工提到蔣介石政權鎮壓群眾時，竟說「因為台灣當時太多匪諜啦。所以政府會鎮壓，也是不得已啊。」他還批評民進黨用228事件煽動民眾情緒，更說自己是外省第二代，強調自己中立。

對此，高史博向社會大眾致歉，表示展場導覽應以展場陳設，輔以歷史事實，加以解說為原則，不宜有個人意見參雜其中會針對此事再進行全館教育訓練；該名志工當日的個人言論，經當日志工團小組長勸阻，將依「高雄市立歷史博物館志願服務工作人員管理須知」予以處置，調離該展場職位。

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