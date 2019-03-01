藍營北漂正妹稱「228有時像愚人節」 卻有老師這麼說...

2019-03-01 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是二二八和平紀念日，國民黨全國黨代表李明璇卻在臉書說，「二二八有時被操弄得像是愚人節，一定會有一群人出來亂#呸呸呸」；而「地表最強國文課沒有之一」臉書粉專則分享和學生們討論二二八事件的經過，強調談論二二八的歷史是「弄清楚過去究竟怎麼了，才能一起想像未來該往哪裡去」。

去年大選前頂著北漂青年的招牌，替韓國瑜主持北漂青年座談會，更頻上政論節目為韓國瑜輔選的李明璇昨在臉書發文，表示韓國瑜的勝選，讓大家看見了沒有錢沒有人的選戰，「愛與包容」絕對是2020年選舉的申論題，但她卻在文末Tag幾句惹議的話「#今天228是特殊的日子 #有時被操弄得像是愚人節#一定會有一群人出來亂#呸呸呸」。

不過，相對於李明璇的說法，「地表最強國文課沒有之一」臉書粉專則和網友分享截然不同的看法。「地表最強國文課沒有之一」在228當天，希望學生們親自去探索，那個在課本上只有2頁就帶過的歷史（228事件）。

「地表最強國文課沒有之一」表示，雖然許多人說「過去的就過去了，要向前看」，但我們應該花點心思去找尋、去了解真正的歷史。畢竟，這是發生在我們這塊土地上的，切切實實存在過的事。

「地表最強國文課沒有之一」也向學生說，「想像一下，你也許只是跟親人、朋友，甚至只是剛交往的男友還是女友，去車站約個會、散個步，突然一陣槍響，就把你愛的人帶走了。然後你一直想知道為什麼，可是換到的是謊言，還有無止盡的沈默。你一直想問為什麼，但沒有人回答。」

「這土地染滿了鮮血，虛弱地哭泣著」，「地表最強國文課沒有之一」指出，「屠殺」在資料中或許只是冷冰冰的兩個字，但「如果今天被鐵絲串成一整串，槍斃後投入海裡的人，每一個每一個，你都喊得出名字呢？」

「地表最強國文課沒有之一」強調，許多仇恨並不會因為真相大白而擴大，但是歷史的迷霧卻會讓仇恨無止境的蔓延下去。我們應該好好去了解這些，一代又一代，不能忘記，「只有弄清楚過去究竟怎麼了，才能一起想像未來該往哪裡去。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/