不同方式認識戒嚴時期 魏明谷推薦玩赤燭遊戲《返校》

2019-02-28 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕今日為228和平紀念日，前彰化縣長魏明谷昨（27）晚於臉書上貼文，推薦赤燭公司名為《返校》的遊戲，鼓勵民眾可以用另一個角度去探索時代的故事，勇敢面對歷史傷痛、正視歷史事實。

台灣遊戲團隊「赤燭」先前推出的驚悚劇情遊戲《還願》，因在美術場景中誤植開發用的臨時素材，被中國指控以隱藏彩蛋暗罵中國領導人習近平，引起討論。「谷哥」魏明谷則表示，他沒有接觸過電玩，只玩過貪食蛇，但最近助理推薦給他赤燭的另一款遊戲，以台灣白色恐怖時期為背景的驚悚懸疑遊戲《返校》。

影片中，魏明谷提到，遊戲的背景即是台灣的戒嚴時期，人民的自由與人權接受到限縮。二二八、戒嚴時期都是一個註定悲劇的時空背景所發生的事件，當時的政府，以「最簡單」、「最直接」的方式來鞏固他的執政地位。

魏明谷也說明，那是一個台灣歷史傷痛的痕跡，我們必須去了解，「二二八事件從來都不是一個強調台獨的事件」，也「不是要掀起族群對抗的象徵」，它是一個人民追求自由民主的抗爭過程。我們不能忘記、也不需要記住仇恨。

現在能夠對這段歷史自由地談論，做成遊戲、電影和小說，能夠享受言論自由、思想開放，甚至揶揄國家元首，都是先人犧牲生命所得來的。「歷史上自由民主獲得的過程，從未是無痛的」，現在唾手可得，不代表可以忘記他的難能可貴。

最後，魏明谷也特別對赤燭致意，肯定赤燭對台灣電玩產業的努力，利用台灣的元素，創造如此優良的遊戲。影片最末，魏明谷站起來從牆邊拿起一支掃帚，呼應先前行政院長蘇貞昌的霸氣「掃帚宣言」，字幕提到：「不管手上拿了什麼東西，捍衛民主自由，是每個人的責任。」

魏明谷臉書貼文：

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