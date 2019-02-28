結束訪問星馬行返國 韓國瑜：至少高雄市跨出了第一步

2019-02-28 20:55

〔記者姚介修／桃園機場報導〕高雄市長韓國瑜結束訪問星馬行程於晚間返國，在機場受到粉絲歡迎，韓國瑜在機場表示，這次訪問達成幾個目標，他不敢說是很大的成就，但至少高雄市跨出了第一步，他也希望國內政府及政黨，當國內有人出國拼經濟的時候，不應該唱衰，即使是其他政黨出國拼經濟，他也會給予最大的鼓勵和支持。

韓國瑜說，這次承蒙新加坡跟馬來西亞企業家還有熱心好朋友的幫忙奔走，創造了還不錯的成績單，不敢說金額非常高，但對未來高雄農、漁民來講，是個很重要的通路，在結束訪問的時候，另外一家超市也跳出來加入，幫助高雄簽訂新年度1150萬台幣的訂單，總合來說，大概有接近2億左右，對高雄來講幫助非常大。

還有一些企業家覺得高雄市政府幫年輕人創業，他們非常的感動。自己主動掏腰包，詩肯柚木在新的年度幫助高雄青年創業，捐助200萬台幣。另外一家集團幫助高雄年輕人創業，捐助1150萬，總共將近1300萬，幫助高雄年輕人創業。

此外，這次訪問也促成了高科大跟新加坡國立大學的合作，專門推動高雄未來年輕人要創業的孵化器。

中華民國商業總會也感覺到旗山蕉農的香蕉生產過剩，聯繫之後，決定採購7500箱將近9萬公斤旗山的香蕉，總價值262萬台幣，約估平均價格，加上紙箱後，大概在17.5元左右的採購價格，讓9萬公斤旗山生產的香蕉、能夠很快速的出去。

以上這些簡單的成績單，雖然不是很大，可是讓他覺得很驚豔，至少這是跨出第一步。

韓國瑜也表示，所有台灣人民，不管是從事政治活動還是企業界，在外面努力生產搶訂單、搶銷路的時候，台灣的內部不應該唱衰，這沒有意義嗎？大家都在努力，為了人民過好日子，反過來，如果民進黨的往外衝去搶訂單。去搶更好的，為台灣人民來謀求更好的生活福祉的時候，我們一定會幫他喝采。

對於有記者追問是否會與台北市長柯文哲見面、是否會選總統等問題，他則沒有做出明確的回應，隨後在媒體、粉絲、保全的擁簇下離開機場。

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