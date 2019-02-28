又用婚姻比喻！ 韓國瑜：選總統像女孩問我會不會娶她

2019-02-28 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪馬來西亞、新加坡等國，是否參選2020年總統大選成為國內熱門話題，外媒也對此向韓國瑜發問，不料他再度使用譬喻法，形容此事如同談戀愛，「女孩問我會不會娶她」。

根據《透視大馬》報導，韓國瑜面對外國媒體詢問是否角逐2020年總統大位，「他打趣地對記者表達內心的無奈」，先是反問記者「怎麼會這樣問？」，接著在眾人面前說，「這就好像我以前談戀愛，女孩問我會不會娶她一樣，哈哈哈，什麼時候結婚，哈哈」。

國民黨內目前已有周錫瑋爭取提名參選總統，前立法院長王金平則已表態參選，對於韓國瑜是否參選，台北市長柯文哲解讀，韓國瑜就算要選，也一定是被拱出來，現階段他很難在當選2個月後自己跑出來說要選，所以wait and see，看看兩、三個月後民調的變化。

PTT鄉民們對於韓國瑜若選總統不表看好，紛紛留言說，「韓導真被拱出來，真的能看好戲」、「我會設法把韓總留在高雄10年」、「韓導註定2020只能偏安南方」、「根本沒資格，非韓粉們放生他好嗎」、「肝先養好再說吧」、「不要再讓KMT被四個太陽綁架了」。

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