228事件72週年 嘉市紀念碑建碑滿30年

2019-02-27 15:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕今年是228事件72週年，也是全國最早打破禁忌、唯一於西元1989年興建完成的嘉義市228紀念碑建碑滿30週年，嘉義市各界今天上午在紀念碑前及園區舉行紀念追思會；當年建碑設計者詹三原說，紀念碑由民間發起籌資100多萬元設置，碑內埋有聖經，建碑過程艱辛，他更因此遭入獄，成為白色恐怖受難者，他今年已78歲，盼有生之年能見到轉型正義真正落實。

曾任嘉義市長的監察院長張博雅、前後任嘉義市長黃敏惠、涂醒哲等人都出席追思會。張博雅說，當時228禁忌尚未解禁，市府提供公共設施用地建碑，承受很大的壓力，但設碑目的是要記取歷史教訓，台灣社會世世代代能透過愛與公義來尋求和平。

黃敏惠說，在全台首座228紀念碑前，感念民主先賢先烈為公義、為愛護台灣這塊土地不畏強權，追求民主壯烈犧牲的精神，同時，也藉由追思活動撫慰受難家屬心靈，希望大家記取歷史教訓，不再重蹈覆轍，放下心中仇恨，讓台灣從傷口裡重生，往前邁進，用愛和公義打造和平的未來

追思紀念會中，由天主教嘉義教區趙永吉神父共同為228受難者與家屬祈禱，並安排愛樂合唱團演唱追思歌謠，最後現場與會人士於228紀念碑前，以鮮花向受難者及家屬表達敬意。

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