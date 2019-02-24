二二八紀念遊行雨中登場 肅穆哀戚唱名罹難者

2019-02-24 15:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕冬日陰雨綿綿，二二八72週年紀念行動今日下午於台北市大同區登場，遊行隊伍在風雨中行經二二八事件爆發地天馬茶房、專賣局台北分局等遺址，沿途一一唱名二二八政治受難者姓名，遊行肅穆場面哀戚。

由台灣基督長老教會、鄭南榕基金會共同舉辦的「堅守正義、持續轉型」二二八紀念行動，在南京西路「天馬茶房」舊址演奏《奇異恩典》宣布行動起步，10個隊伍肅穆地拉著白布條，往台灣行政長官公署方向前進。

台灣基督長老教會總會教社幹事林偉聯受訪表示，今天舉行二二八事件72週年遊行，今年特地由青年學子撰寫「行動宣言」，再一次提醒台灣社會二二八事件不是歷史過去，而是要一代接著一代透過共同歷史記憶，來喚起民眾意識二二八對國家及台灣社會是何等重要。

林偉聯強調，期待轉型正義讓二二八事件真相能夠被釐清，並塑造公義和平的對話空間，盼望不再只有老一輩民眾紀念二二八，新世代也依然能紀念二二八事件，今年也邀請幾十個公民團體一起共襄盛舉。

「忘記歷史意味著背叛！」鄭南榕基金會董事鄭清華指出，紀念二二八事件或補正二二八記憶並非消費，反倒是抨擊為何每年都要紀念二二八、為何要追求轉型正義的那些人，才是最大的消費，若這種聲音可在各角落質疑要找出二二八真相的人，這絕不是台灣社會應該允許的。

鄭清華提及，二二八事件紀念行動須代代相傳下去，透過二代、三代人努力及補正，讓全體民眾了解到這塊土地收容、接納所有的人，最後成為一個自由國度，這才是紀念行動的本意。

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