共生音樂節228凱道登場 促轉會發送2019新版年曆

2019-02-21 18:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年是二二八事件72週年，第七屆「共生音樂節─眾生喧嘩」2月28日下午3點於凱達格蘭大道登場；據了解，促轉會今年將與多個公民團體單位一起在凱道擺攤，提供促轉會2019新版年曆，介紹台灣轉型正義相關重要歷史事件。

據了解，促轉會特選出30個與轉型正義相關的歷史日期，製作成年曆方便民眾查詢，促轉會2019年曆內有台灣藝術家蘇琬婷的精美插畫，整體設計是由曾獲金蝶獎台灣出版設計大獎、多次入圍金曲獎的設計師羅文岑操刀。

促轉會委員說，2月28日當天，國家人權博物館、原轉會和解小組、促轉會都會到共生音樂節擺攤，促轉會代主委楊翠當晚7點將進行10分鐘短講，分享促轉會及轉型正義經驗。

委員提及，當天會在攤位擺一些與轉型正義、促轉會業務、二二八事件或白色恐怖有關的文宣資料，也會擺上2019年曆提供民眾索取。新版年曆與舊版精神一致，僅在12月份主題文字有所微調，新版年曆放大原為小標的「美麗島事件」當大標，取代舊版「世界人權日」大標，以凸顯台灣本土歷史。

此外，共生音樂節主辦單位規劃，228當天參演樂團有二本貓UrbanCat、槍擊潑辣Guntzepaula、皮格子Leather Lattice、忒修斯、929樂團等多個表演團體，也安排了神秘小活動；講座部分邀請二二八事件家屬林黎彩及政治受難者蔡焜霖到場演講。

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