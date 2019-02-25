柯P訪美行程曝光！將與哈佛學者會談、參訪國務院與國防部

2019-02-25 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲將於3月16至24日訪美，幕僚透露此行將拜會不少重量級學者、學會，如柯文哲將與哥倫比亞大學政治學教授、美國著名中國問題學者黎安友（Andrew Nathan）會面，也會與哈佛大學學者座談，且也有計畫至美國國務院與國防部參訪，顯示美方給予柯文哲高規格禮遇。

綜合媒體報導，黎安友為美國著名中國問題學者，近期多次評點兩岸關係，也曾警告台灣恐被美國總統川普利用，以及稱維持現況對台灣最有利等。柯文哲將於3月17日一早與黎安友進行早餐會。會面結束後，柯文哲將至911紀念公園致意，之後與台裔政要餐敘，再馬不停蹄趕往現代藝術博物館。接著傍晚會與當地留學生進行座談，最後則參加大紐約僑界宴會。

18日上午柯文哲進行紐約市政參訪，並參加外交政策國委員會閉門會議，下午拜會紐約市政府與市議會；19日上午在華盛頓與當地兩岸學者舉行閉門座談，並參訪國會大廈。中午則接受當地中文媒體訪問，下午則拜訪美國國務院、國防部，晚間參加華府僑宴宴會。

20日柯文哲將於華盛頓拜會自由派、保守派的智庫，並就台灣的民主發展與多元開放為題發表演說，並提及自己的相關表現，接著趕往亞特蘭大，參加兩市締結姊妹市40週年慶祝酒會；而21日柯文哲將拜訪當地市政府、市議會，再趕往波士頓參加當晚的新英格蘭地區僑界宴會。

22日上午預定柯文哲將出席當地生技產業論壇，拜會生技新創公司、麻省理工學院，也將與哈佛大學費正清中國研究中心學者進行閉門會談。

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