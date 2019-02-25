談台海防衛 嚴德發：撐不過2天不公平、污衊

2019-02-25 10:04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市長柯文哲日前質疑國軍在兩岸衝突時是否能撐2天，引發外界討論，對此，國防部長嚴德發今日上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、備詢，民進黨立委羅致政稍早質詢時再度問及此議題。嚴德發表示，說撐不過2天是不公平，「甚至可說是一種污衊」，三軍將士在戰訓、救災等努力，各界都看得到。

羅致政問，歷史上有無戰爭只打2天就結束？根據20世紀的相關資料，英國與阿根廷的福克蘭戰爭打43天，印度與巴基斯坦戰爭打13天，以色列與周遭阿拉伯國家則打6天，如果台灣只打2天「是破世界紀錄」。

嚴德發表示，我國防衛作戰憑藉自己實力，我們有國家、國防、軍事戰略，是完整的一個戰略、戰術、戰法，我方有信心和能力讓敵人奪台任務失敗。

羅致政也問，過去有無未登島就可打贏的戰役？嚴德發說，過去沒有類似案例。羅致政問，除非投降，但戰與降是政治決定，而非軍人責任，國軍是否還是打到最後一刻？嚴德發肯定此說法，並說會打到一兵一卒，這也是決心。

另對於外界討論的「第一擊」承受力，嚴德發說，我國防衛作戰有「戰力保存、戰力發揮」二階段，我們一定要承受第一擊，關鍵可恃戰力都採機動化。而第二階段戰力發揮，會有一些反制作為。而現今8年內退伍的可後備動員兵力約90萬人，常備部隊則可動員20萬人。

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