試乘自駕車 柯P：如果要做台北會是公車專用道優先

2019-02-24 21:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率團赴以色列參訪4天，今天首站來到全球最大自駕車公司「Mobileye自駕車之眼」，並體驗試乘。柯文哲會後表示，不過若要在台北發展，一定是從公車專用道優先。

這並非是柯文哲首次體驗無人車，過去他也曾在美國特斯拉公司試乘無人車上高速公路，以及台北試乘無人公車。柯文哲試乘後指出自駕車還沒有辦法百分之百無人駕駛，因為有時候會有人突然跑出來，反應速度還是沒有這麼快，所以還是要有人坐駕駛座上，他也笑說不會覺得緊張，因為撞到人也不是他負責。

柯表示，試乘特斯拉的自駕車是在高速公路開，技術上比較容易，因為在高速公路上只要應付旁邊的車子，且車道是固定，今天在以色列則是開羊腸小道，較可怕的是前面突然有人冒出來，所以裡面AI人工智慧相當進步，它的設計是用人工智慧做影像判讀來做決策，裡面很多機密。

柯談到，台灣的ICT（資訊與通信科技，Information and Communication Technology）產業很強，但沒有辦法從頭做到尾，應該思考從ICT產業鏈中擷取最有效率的一段來發展，像Mobileye就是做到一個程度後，「以152億美元賣給英特爾，換算台幣4500億誒」，這等於台北市3年總預算，以色列他們沒有打算從頭做到尾，一但進入大量生產後，就不是美國與中國的對手，所以他們的產業政策很清楚，只擷取最有效率的那一段來做就好，並不是從研發到生產都做。柯強調，台灣ICT產業應找到最有效率的生產鏈那一段來發展。

由於柯之前試乘過台北市的無人公車，媒體問柯，當時說比人開的還恐怖，那今天試乘自駕車的感想是？柯說，台北市在發展無人駕駛上有優勢，因為北市有公車專用道，像Mobileye太高段了，單純用人工智慧來判讀影像，電腦的速度要想當快，所以如果要在北市發展，一開始一定不會主張說要發展無人車可以走巷子，而是走公車專用道優先。

對於外界稱Mobileye是以色列國寶，柯則指，以色列很聰明的是將教育、國防、產業三合一，在高中時就挑選會寫程式的資優生，當兵3年專門在當網軍，這批網軍服役結束後回到社會，就開資安公司，國防部跟這些資安公司買設備與服務，以國從教育、國防、產業三合一，很有效率；台灣沒有三合一，每個去當兵、服替代役都覺得浪費時間，所以以色列是比較有腦袋的國家。

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