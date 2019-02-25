柯P批當兵「浪費時間」 嚴德發：盼柯多了解國軍

2019-02-25 09:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市長柯文哲赴以色列訪問時，稱讚以色列將教育、國防、產業三合一，不像台灣未如此作為，導致當兵在浪費時間。對此，國防部長嚴德發今日上午回應，「我希望柯市長能夠多了解國軍現況」，國軍現已進步到國防、教育與產業結合，並推動募兵制政策。

嚴德發今日上午赴立法院外交及國防委員會業務報告前受訪表示，國軍現推動募兵制，現在有277所高中職配合，另有128所大學儲備軍官訓練團（ROTC），可見募兵源頭已和學校教育結合。官兵進入軍中後，軍方有終身學習策略聯盟，讓官兵有第二生涯規劃，在服役生涯中多學一些，與外面接軌，現在有和政大、師大等33所大學簽約，請學校教師來軍中上課，且本、外島都有此措施，而軍中如飛行、航海、軍醫、資安、化工等專長，都可跟社會接軌。

嚴德發也說，中科院的研發替代役培育產業鍊人才，役男回到社會或產業界，都有很好的成就，都是國防教育和產業結合的成功例子。而將來立法院這會期「產發條例」都是相關配套，整個接合沒有問題，希望柯市長對國防施政進步情形能多了解。

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