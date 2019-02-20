回應柯 嚴德發︰國軍守衛家園 時間不會是問題

2019-02-20

柯質疑兩岸戰爭時「能否撐過兩天」

〔記者黃欣柏、陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲日前公開質疑國軍在兩岸戰爭時能否撐過兩天，並自稱是引述美國意見，國防部長嚴德發昨在立法院答詢時強調，柯文哲這種說法的專業性不夠，國軍絕對有能力、有信心守護家園，「自己的國家自己救，時間不會是問題！」

蘇引述邱吉爾︰為守家園 絕不投降

行政院長蘇貞昌被時代力量立委徐永明問到對此事的立場時，也表態挺嚴德發，指嚴不量化時間、講清楚決心是正確的做法，不必去和柯文哲爭鋒。蘇並引述當年英國首相邱吉爾對抗納粹攻擊時的發言，指「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降。」這段話最適合台灣，政府也一定會這樣做。

包括民進黨立委王定宇、徐永明均要求嚴德發對柯文哲的說法做出回應，嚴德發隨即表示，美方確實有關心我國募兵制度，但沒有說只能撐兩天，柯的說法也許是有他的管道，也可能只是個人意見或者美方個別看法。

嚴德發說，柯文哲的說法專業性不夠，也對國軍不公平，因為國軍無時無刻都為我國的自由、平等及主權做好準備。對於徐永明追問是否真的只能撐兩天，嚴德發則回應「時間不是問題」，雖無法用量化數字來衡量，但國軍絕對有能力、有信心守護家園到最後。

對於柯文哲質疑募兵制，嚴德發受訪時表示，募兵制是二○一二年因應國防施政需要，並經過專家專業研討決定的精兵政策，主要是展現我們自我防衛的決心，現在志願人力已達到八十二．八％，兵源不是問題，走募兵制完全是我們出於自我國防需求的判斷。

嚴德發強調，台灣不與中共做軍備競賽，所以必須建構「量適質精戰力強」的軍隊來保護家園，「各位可以試想四年的志願役與一年的義務役哪個戰力較強，答案就很清楚了。」

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