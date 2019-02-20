柯P逼問國軍能守多久 網友：那你的公宅蓋完要多久？

2019-02-20 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕面對台北市長柯文哲質疑國軍在兩岸戰爭時能否撐兩天，國防部長嚴德發昨（19）日表示時間不是問題，國軍有能力、有信心守到最後。對此，柯文哲聽聞後卻笑回「呵呵」，反問國防部「多久」、「最後就講多久啊？」對此，許多網友表示不以為意，反問柯文哲：「你的公宅蓋完要多久」？

有網友在PTT發文表示，先不吐槽外交國防非市長職權，但柯文哲市長應該交代一下好幾件事情，例如第一任期承諾的2萬戶公宅還要蓋多久、大巨蛋解決方案還要拖多久、內湖交通還會塞多久、海棉城市透水地磚要破50%還要鋪多久、I-voting要達到柯文哲所說取代議會功能還要弄多久、要消滅紙幣硬幣還要滅多久、台北市要趕上新加坡還要趕多久，「你這一任市長還會作多久？」「把自己臉先洗乾淨再去洗別人啦」。

對此，許多網友都相當認同，認為柯文哲應該先把政績全數落實後再去質疑國防問題，「自己市政都不知道要多久，問別人多久」、「我覺得柯最近沒有在關心市政」、「一支手指指別人，四支手指指自己，現在已經變成先說先贏，指責別人來掩飾自己的無能」。

但也有網友支持柯文哲，表示「其實我也很想問可以多久啊，檯面上有誰敢反問的，沒有啊」、「都更、改建、鉛管、還債、公宅是歷任效率最高」、「你這種條件下，每個政治人物都可以閉嘴了」。

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