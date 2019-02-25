柯P又爆料！稱訪美找這些人比外交部還快

2019-02-25 10:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲目前正在以色列參訪，在台灣時間今凌晨出席「全球市長會議」開幕典禮暨晚宴，並在會後參訪耶路撒冷著名的「哭牆」，接下來則是安排參訪猶太人大屠殺紀念館，出席以色列外交部午宴，也會和其他參加「全球市長會議」的市長們，一起拜會以色列總理班傑明·納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）。

柯文哲在台灣時間昨（24日）晚間和曾任以色列國防軍發言人、現任以色列國會議員的Nachamn Shai（夏伊），以及美國猶太領袖會議副主席Malcolm Hoenlein等餐敘。

柯提到，和這些友台人士餐敘、交朋友，在外交上對台灣影響更大，他形容這招叫做「迂迴包抄」，就像Hoenlein在美國幫台灣講話，比台灣直接去和美國政府搞老半天更有效。

柯還爆料，Hoenlein有問他，看他三月訪美想要見誰，可以幫忙安排。

媒體追問，所以這次訪美是否有想要見的高官？柯笑說「不能透露」，不過他也說，台灣要見誰其實都蠻困難的，如果是透過這些朋友安排，比外交部還要快，所以他也和對方交換電子郵件，作為未來保持聯繫的管道。

據了解，Shai在餐敘時，也相當關心台灣2020總統大選的情況，並提到有注意到總統蔡英文日前接受CNN專訪表態要競選連任。

不過現場媒體事後詢問Shai對台灣2020總統大選看法時，Shai態度轉低，僅說不會去評論其他國家的總統選舉，另也稱讚柯文哲是殷勤友好的市長。

Shai強調，以色列和台灣都實行民主，也都能選舉投票，不過兩國同樣面臨鄰國的挑戰，所以人民必須更積極、專注的尋求存活。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/