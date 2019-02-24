柯文哲讚以色列產業有效率 值得台灣仿效學習

2019-02-24 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨晚啟程前往以色列，今天首站就先參訪了全球最大的自駕車公司「Mobileye」。他也稱讚起以色列政府將教育、國防、產業三合一，台灣也應該仿效，不然現在當兵等同是在「浪費時間」。

綜合媒體報導，柯文哲出訪以色列，展開為期4天的行程。今天參訪「自駕車之眼」Mobileye親自試乘無人車，對以色列的自駕車技術感到驚歎不已。柯文哲更在行程中稱讚以色列相當聰明，將教育、國防、產業結合，比如在以色列的學生高中畢業以後，成績優異者可以選擇服特定兵役，像是可以寫程式、病毒的「網軍」，據稱伊朗核子爐就是透過以色列栽培的網軍侵入破壞成功，這些人服完兵役以後進入產業開設資安公司，以色列國防部出面和他們買技術，就是這樣的三合一方案，讓以色列的產業發展非常有效率。

柯文哲表示，台灣就是在這方面沒有做好統整規劃，才讓不少人覺得當兵是件「浪費時間」的事情，應該要效仿伊朗，挑選人才進行特殊的國防事業，就算畢業以後也能繼續做下去。

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