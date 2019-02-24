快閃以色列 柯文哲首站參訪全球最大自駕公司

2019-02-24 12:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚間率團赴以色列，展開短短只有4天的參訪行程，預計今天將會在當地時間上午8點50左右（台灣時間下午2點50分），抵達特拉維夫班古里安國際機場，接著搭車前往耶路撒，首站將參訪全球最大自駕車公司「自駕車之眼Mobileye」，還將體驗試乘，而重頭戲「全球市長會議」將會在26日登場。

柯文哲此次率15人小型參訪團快閃以色列，2月23日出發、27日返抵國門，4天緊鑼密鼓行程除參加全球市長會議，也將參訪自動車企業Mobileye，並交流資訊安全、產業創新等議題，也預計與有國防背景的議員會面。

隨行參訪的官員包含台北市政府副發言人陳冠廷、產業發展局長林崇傑、資訊局長呂新科、交通局長陳學台等人。

有關此次出訪，柯文哲昨晚間登機前受訪，他表示是由以色列外交部安排舉辦全球市長會議，以色列以外交部的力量在推動城市外交，所以有特別來邀請。

他透露，除了官方的拜會，也會跟以色列的國會議員交流，北市府也特別要求要跟國防相關的國會議員交流，所以出訪主要是跟國會交流、城市交流還有看一下新創產業。

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