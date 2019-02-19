為何去以色列看國防？柯文哲：沒說要選但該準備的得準備

2019-02-19 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（19）晚接受「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪，針對近期頻對國防議題發言，又要參訪美國與以色列。柯文哲表示大選後「美國系統一大堆來找我」，而對募兵制的質疑是「美國老大哥的意見」，自己沒有聰明到了解這些。而對選不選總統，柯文哲表示：「我們沒有說我們要選，但是是這樣，該準備的要準備」。

劉寶傑問柯文哲，雖然至今未明確表態選不選2020，但近期不斷對國防議題發言，又要去以色列看國防，這些全是總統職權，「你去以色列看國防幹嘛？」對此柯文哲表示：「我們沒有說我們要選，但是是這樣，該準備的要準備」、「該看的要看，該學習的要學習，這也不是什麼壞事」、「你美國，該給人家認識的，該認識人家也無妨嘛」。

至於這幾天挑戰了蔡英文的募兵制引起爭議，柯文哲則表示自己「沒有那麼聰明」，以前美國對台灣沒有很在意，但這次大選把他們嚇到，選完後「美國系統一大堆來找我」，並拿起資料開始誦讀美國歷年報告對台灣募兵制的意見，「我哪有那麼聰明說我對台灣的國防有什麼了解，這是美國的意見」、「我是台北市長，我不懂這些，是美國人跟我講的」。

劉寶節追問，這是幕僚找的資料，還是美國人來找柯文哲時告訴他這些資料？柯文哲表示：「他們來都會聊天嘛，他們會講到他們concern（擔憂）的東西」、「很多東西是互相學習的，他們會講我們回去會查資料，他為什麼要特地跟你講這個」、「拜託，你以為我那麼聰明，會懂什麼募兵制徵兵制的問題，這是美國老大哥的意見。」

而對於國防部反批「先進國家都採募兵制」，柯文哲則笑回「很遺憾台灣不是先進國家」，我們不是美國也不是英國，跟台灣比較接近的反而是南韓跟以色列，這兩個國家都是採徵兵制。

劉寶傑再問，去以色列是自己想去還是美國的意思？柯文哲則表示是以色列駐台大使的邀請，「本來沒有這個規畫，但他們說他們可以配合我的時間」；至於是否此舉有美國的影子在裡面？柯文哲則表示：「我不曉得，沒有，還好啦還好」、「不要想太多，人家就是邀請你去你就去嘛，就這樣」。

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