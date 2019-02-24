韓國瑜偕妻出訪「顧健康」 柯P笑問：這什麼理由？

2019-02-24 20:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲23日率團赴以色列參訪4天，行前柯的line@帳號卻使用kp2020當作ID，被外界解讀要準備角逐總統大位，柯卻聲稱「2020」這是柯P「愛你愛你」的意思；「柯黑大魔王」民進黨台北市議員王世堅批評，柯文哲此舉「讓人想吐」。

柯：要請教以國70年無政黨過半怎辦到不內耗

柯文哲今天參訪以色列Mobileye自駕車之眼公司，並體驗試乘後接受媒體聯訪，他回應王世堅說，台灣浪費太多力氣在內耗，以色列小小的國家900萬人可以在阿拉伯國家間「活得好好的，實在是太厲害了」，台灣沒有必要吵架。

柯還說，以色列是內閣制國家，建國70年從來沒有一個黨在國會過半，但這樣吵吵鬧鬧的聯合政府，竟然不會產生內耗，到底怎麼做到的，要跟以國的國會議員請教。

此外，高雄市長韓國瑜今天率團出訪星馬，妻子李佳芬以擔心丈夫健康為由自費同行，柯聞此笑稱「這什麼理由」，隨後說「沒什麼意見」；他說，妻子陳佩琪是因為還要賺錢，他每次問要不要出國，陳佩琪都說要看診，沒辦法。

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