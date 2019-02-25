中市府不給資料 藍議員痛斥盧秀燕「陽光政見」夭折

2019-02-25 14:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕在選舉前提出「陽光政見」，承諾當選後讓政府條款、契約全數公開透明化。國民黨台中市議員楊正中、李中今日表示，向市府要資料，許多局處不是不給，就是提供的資料只有1頁，想要混過去。兩人痛斥，盧秀燕的命令到局處長就「夭折」，科長完全不理會。

去年市長選舉前，盧秀燕在台中市議會國民黨團陪同下召開「陽光政見」記者會， 當時的黨團書記長就是李中，而楊正中則是前前任書記長，在前市長林佳龍時代，兩人常因向市府要不到資料而槓上局處長。

台中市議會今日召開程序委員會，討論臨時會議程，副市長楊瓊瓔與各局處長均出席，國民黨團在會中提出30項專案報告，比民進黨團的17項，多了近1倍。

楊正中在會中表示，盧秀燕三令五申，要推動陽光政治，所有資料要全部公開，但到現在為止，他和李中要的資料，許多局處都不給，沒給的，他都會記下來，希望副市長能把上情下達，盧市長的命令不要到各局處「全部夭折」。

李中也表示，他之所以列那麼多項專案報告，原因很簡單，他已經發函給很多局處，要求提供相關資料，可能局長搞不清楚狀況，交給科長回覆，經常拿到的回覆報告只有1頁紙，頂多2頁，以為可以輕鬆地混過這個題目。

李中不滿地說，如果還想這樣混，只有兩條路，第一是請市府來專案報告，第二是請局長把科長換掉；他很不希望拿不到資料，這個情況顯示市長的命令只有貫徹到局長，底下的科長完全不理會。

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