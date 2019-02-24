連串「龍規燕不隨後」 林佳龍、盧秀燕竟上演「世紀抱抱」

2019-02-24 14:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕交通部長林佳龍今日陪同行政院長蘇貞昌到台中視察交通建設，由於盧秀燕上任後接連對林佳龍市長任內施政喊卡，連番「龍規燕不隨」，兩人互動備受矚目，兩人在等候蘇貞昌時，互動原有些僵硬，應媒體要求握手合照時也略顯尷尬，盧秀燕興起開玩笑說出，「需要抱一下給你們看一下嗎」，沒想到大家連連說好，兩人上演「世紀抱抱」，林佳龍喊加油，盧秀燕則說，兩人是「因公而抱」、「因市民而抱」。

盧秀燕接任台中市長近兩個月，因接連取消花博卡、敬老愛心卡優惠及台中青年議會，因諸多政策均是前台中市長林佳龍任內首創政策，引來「逢龍必反」質疑。

今日林佳龍以交通部長身分陪同蘇貞昌到台中視察國道1號銜接台74線工程案，盧秀燕以台中市長地主身分接待陪同，龍燕互動備受矚目。

起初林佳龍提早到會場等候蘇貞昌，向已到場的盧秀燕簡單致意後，忙著跟參與的立委等民代致意，與盧秀燕幾乎沒有互動交集，之後應媒體要求請兩人握手，才在媒體鏡頭前握手，但兩人表情與肢體仍顯僵硬，僅握手也沒多交談。

盧秀燕在尷尬氣氛中，開玩笑說出，「需要抱一下給你們看一下嗎」，現場連連附和聲中，林佳龍與盧秀燕笑著上演「世紀抱抱」，林佳龍看著大家連聲說「加油」，盧秀燕則說，「媽媽性格就是這樣」，還說，他們是「因公而抱」、「為市民而抱」，相信老公、老婆都不會生氣。

不過，「世紀抱抱」10秒後，媒體追問盧秀燕要不要當面先向「部長」林佳龍提出交通建設請求，林佳龍則說，院長快到了，院長到了會先讓大家訪問，說完又開始跟在場人士握手，又「自然」呈現兩人保持距離的局面。

盧秀燕說，她今天一定要非常客氣慎重接待院長及部長，因為國道1號銜接台74線工程案是地方盼望十年的重大交通建設，也早在105年5月12日，由前行政院長張善政通過且答應全額補助，但多年來沒有太多動靜，難得兩人一起來視察，她希望能儘早動工，所以一定要客氣，免得到時又生變了，又沒有全額補助。

林佳龍則說，這項工程是蘇貞昌上任後找他談的第一個跟台中市有關的案子就是此案，並指示一定要加快來進行，且當場就批示公文，會全力促成建設，助台中早日打通交通任督二脈。

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