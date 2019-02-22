徐耀昌建議中區治理平台 盧秀燕：將納雲嘉竹擴大至7縣市

2019-02-22 13:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕苗栗縣長徐耀昌及苗栗縣議長鍾東錦今天拜會台中市長盧秀燕，徐耀昌提出能延續市長林佳龍時期領航的「中部區域治理平台」並建議納入雲林縣，共存共榮，強調國民黨執政有15個縣市，應有效整合、發揚光大，盧秀燕則當場允諾，除了既有中彰投苗4縣市，也將擴大邀請雲林、嘉義及新竹縣至7縣市。

徐耀昌表示，台中市是中部首善之區「應該負起像林佳龍一樣掌握中、彰、投、苗區域治理平台」現在盧市長同樣具領頭羊優勢，由台中市做整合，產生共識後有很多議題能有效推動，而且中、苗相鄰，承諾未來行政會盡量配合，把餅做大，共榮共存。

苗栗縣議員鍾東錦也說，中部區域整合是一件非常好的事情，不然很奇怪是苗栗市的人到台中消費，竹南、頭份人吃東西又到新竹，苗栗又以後龍為界分南北，如能做好區域整合，有助苗栗的發展。

盧秀燕當場接受徐耀昌建議「把雲林縣納入，擴大我們中部的一個共同治理的範圍大，團結力量大！」強調未來會加強聯繫，包括空氣污染議題，也包括交通連結、經濟發展，會中部一起團結．

盧秀燕也說「中部地區過去稍微被漠視了」由於中部只有他能列席行政院會，希望中央政府對中部更加重視，預算、建設補助能有關愛的眼神，副市長楊瓊瓔之前也拜訪苗、彰、投、雲，與縣長都是立院同事，會發揮夥關系，市長也擔起班長、服務生角色做好連結與服務。

正值花博期間，徐耀昌與議員兩天一夜參訪台中也到花博，他也重提過去「貓裡喵」是苗栗的吉祥物，林佳龍擔任市長時卻稱為「石虎」拿到台中花博當吉祥物，心理有點不舒服，但現在來這邊就像自家人一樣，備感親切，也覺的花博展覽很溫馨。

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