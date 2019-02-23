擬送「包子」遭破哏 盧秀燕改送鄭世維其他「神秘禮物」

2019-02-23 13:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕禿子、漢子、燕子今天下午要到新北市三重為立委補選參選人鄭世維站台，台中市長盧秀燕表示，原本要送神秘禮物「包子」給鄭世維，但卻被「破哏」，因此改送代表台中市的另一樣神秘禮物；另外，因為新北市長侯友宜腰傷復發，不清楚侯能否出席，若侯無法出席，大進場可能由她跟韓國瑜一起進場。

台中市長盧秀燕今天下午要與高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜要到新北市三重為參加立委補選的鄭世維站台，原本盧秀燕要帶神秘禮物「包子」送給鄭世維，但「卻被破哏」，她發現全國各地都在買包子送包子，因此她雖還是會帶包子，還準備另一樣能可代表台中市、可以吃的神秘禮物，這個禮物是有意涵的，代表對台中市對鄭世維的祝福，也可以行銷台中。

此外，原本鄭世維團隊安排她與侯友宜一起進場，韓國瑜最後進場，盧秀燕表示，但是侯友宜腰傷復發，據了解侯市長選舉期間受腰傷很嚴重，現在復發，醫生提出警告，因為下午現場恐人潮相當多，會有推擠，建議他不要出席。

盧秀燕表示，選舉期間三子傷痕累累，像侯友宜腰傷，韓國瑜也受傷，她自己曾跌倒，選舉時手又受傷，至今手還未復原，謝謝民眾關心及愛護。

盧秀燕表示，本來是兩人先進場，韓最後進來，若侯不出席，也有可能是韓跟她一起進場，尊重鄭世維陣營安排。

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