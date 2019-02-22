立委補選恐促白綠合體？鄭世維：代表我影響力很大

2019-02-22 16:01

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選，國民黨參選人鄭世維今天參加由藝人沈玉琳和命理師詹惟中主持的《琳惟不亂看選戰》節目錄影，談到台北市長柯文哲今在廣播節目表示，會去幫民進黨參選人余天站台，鄭世維除說「恭喜」，也指出，若白綠能因此合體，那也代表自己的影響力很大。

高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「三子」明天將為鄭世維合體站台。鄭表示，3人在北台灣合體可說是第1次，盼能透過藍、綠政治名人提升補選投票率。

面對外界認為此次立委補選恐演變成「柯韓戰爭」，鄭世維表示，大家可以不需要這樣解讀，或許每個人都有每個人的朋友，「像柯和民進黨參選人余天同樣是新竹人，互相支持我同意；而侯友宜是嘉義人，自己也是嘉義的女婿、韓國瑜與自己同是賣菜郎、我媽媽娘家在台中，所以盧秀燕來關心台中人的小孩都是合情合理。」

鄭世維坦言，「選舉就是良性競爭，如果能夠提出對地方好的訴求跟政見就好好地做，民主聖地做得好繼續做，做不好就換人做。」

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