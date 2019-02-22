盧秀燕請白嘉莉為台中代言 網友不買單

2019-02-22 21:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕邀請早期藝人白嘉莉為台中市行銷代言，且不收酬勞。盧秀燕強調，白是超級大牌巨星，先生是印尼首富之一，能夠到台中市代言、行銷相當不易；但網友卻不買單，在粉絲專頁酸說「白嘉莉是誰沒聽過？」、「資深到第一次聽過0.0」！

盧秀燕指出，白嘉莉是「是超超超大牌巨星」，能請她來為台中代言，非常不容易。盧秀燕也提到白是透過朋友轉達，「有甚麼要服務的？」她立刻就想到要請白回台中代言行銷，還強調白不但沒有拿酬勞，還自己準備了一個特別的禮物要送台中，這個訊息已經造成「轟動」，全民都很期待。

白嘉莉活躍於60年代，主持過多個經典綜藝節目，如《銀河璇宮》、《群星會》等，有「最美麗主持人」稱號。1977年嫁給印尼「木材大王」黃雙安後淡出演藝圈。

盧秀燕表示，白嘉莉長期在世界各國活動，台中市的城市品牌要有能見度，如能以白嘉莉先生的家族勢力，也有助於台中市產品外銷到東南亞各國，藉此穿針引線效益一定更大。

繼高雄市長韓國瑜找來資深藝人白冰冰、早期藝人張俐敏代言後，盧秀燕也突發奇想，找到早期藝人代言台中，但不少網友表示實在距離這年代太選，酸說「白嘉莉是誰沒聽過？」、「資深到第一次聽過0.0」、「呵呵！40歲以下的認識嗎？」、「代言老人安養中心？」

不過，也有民眾表示期待和歡迎，「好棒好美的白小姐、期待」、「白嘉莉很漂亮很久以前的歌星。好像是嫁到泰國。很有錢。好事」、「白嘉莉美麗動人大方的主持人！我們喜歡妳、歡迎妳！」只是找資深藝人代言在地光觀雖具話題，但實際效益仍有待觀察。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/