侯友宜腰傷 「侯柯會」、「三子合體」泡湯

2019-02-23 15:30

〔記者何玉華、周湘芸／新北報導〕今（23）天在新北市瑞芳高工舉辦的雙北論壇市長層級會議，侯友宜因為腰傷臨時缺席，原訂晚間與高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕合體為國民黨立委參選人鄭世維站台輔選的計畫，也在醫生建議多休息的情況下，宣布取消。

侯友宜22日出席市議會國民黨團會議時，被問到腰傷是否還時出席造勢活動，他說上週六發紅包，因為有小朋友所以蹲下來，上上下下就扭傷了，後來幫謝龍介造勢，為了拉一個跌倒的記者，又被後面民眾拉了一把，傷勢加重。不過，他當時表示，只要是鄭世維的事情，自己兄弟的事情，再大的困難、再大的傷勢，一定會去力挺。

侯友宜拚命三郎，缺乏休息的情況，讓腰傷加劇，原計畫今天是上任後首次與柯文哲進行正式會議，沒想到，在會議開始前，與會媒體臨時獲知侯友宜因腰傷無法出席，改由副市長陳純敬代為出席。

連晚間為鄭世維站台造勢，侯也在醫生評估建議休息靜養下，取消出席；鄭世維對此表示，選舉是一時的，健康是永遠的，希望侯友宜以健康為重，侯友宜也答應，一定會選擇時間幫鄭世維站台。

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