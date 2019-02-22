等蘇貞昌核定？新北預算難過 侯友宜：全力與議員溝通

2019-02-22 12:58

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今日出席市議會國民黨團幹部交接典禮，對於市府預算遲遲未過，會不會出現行政院長蘇貞昌核定新北市府預算的情形，侯友宜說，展現最大誠意跟議員溝通，希望府會共同合作，這兩天讓預算能夠通過。

國民黨團新任幹部包括書記長周勝考、副書記長白珮茹、邱烽堯、劉哲彰、財務長蔡淑君。

第3 屆新北市議會國民黨團加上市黨部主委李乾龍口中的「黨友」無黨團結聯盟，穩定掌握多數，相較第2屆民進黨團掌握多數，預算審查僵局都不若此次嚴重；在大會討論過程中，僅有極少數幾名國民黨議員為護航預算、官員發言，預算僵局除了在野黨強力監督，要求刪減金額市府不接受，國民黨議員不挺也是關鍵。

侯友宜說，溝通過程難免還有一些不同意見，市府要用更大的誠意與力量，來傾聽議會所有議員的聲音，極盡溝通的能事，全力拜託議員們給予支持，希望府會共同合作，這兩天預算能夠順利通過。

依據地方制度法，總預算未過，新工程無法進行，但延續性的預算不受影響；提前發包的案子，也要等到預算通過才能執行。如果在三月仍未審完預算，市府報請行政院邀有關機關協商決定。

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