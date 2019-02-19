「朱規不一定侯隨」 何博文建議侯友宜2點

2019-02-19 12:36

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團新卸任幹部交接，由「份量」十足的大砲議員何博文接任總召集人，何博文致詞時期許侯友宜做一個百分百的新北市長，不是把新北市當作總統大選的地盤、堡壘或基地；對侯友宜上任後提高失業勞工子女教育補助、清潔隊員獎金，何博文說，好的政策要趕快落實，例如老人裝假牙、垃圾袋降價，都可以推動。一旁的侯友宜，則是笑笑地搖搖頭。

何博文出任民進黨團總召，副總召為賴秋媚、鍾宏仁擔任幹事長、周雅玲為書記長。

何博文致詞開宗明義說，今（19）天是元宵節，湯圓要多吃一點，但是「新北市議會不是搓湯圓的地方」；民進黨團成員雖變少，但是依舊是最大的反對黨，人數雖然減少，但戰力不減，黨團會秉持市民優先、監督市政、把關建設，以新北市民最大福利為原則目標前進。

何博文強調，會扮演忠誠的反對黨，對人民忠誠、對國家社會忠誠，但不是對執政黨忠誠，未來只要對新北市民、市政有利的建設的，一定極力爭取，全力協助市府團隊；但是對市府節節高升的負債比例，也會嚴格把關，要把錢花在刀口上，黨團一定恪遵職守，不辱市民期待。

何博文也提到他對市府團隊的期許，強調處事圓融的侯友宜，經過民意的洗禮，已經是侯市長，不是在過去朱立倫市長時代的副市長，新團隊要展現有別於過往的氣魄跟格局；侯友宜要做百分百的新北市長，新北市不該是任何總統大選的地盤、堡壘或基地，期待市府團隊要提出大破大立、大開大闔的新市政。只要有利於市民建設與利益，就沒有黨派之分。

何博文還提到，台中市長盧秀燕後對預算達3000億元的捷運山手線不積極，呼籲侯友宜積極爭取這3000議員運用到新北市，他絕對會一起努力；對於侯友宜上市後從善如流，同意失業勞工子女教育補助比照軍公教、清潔獎金8000元，好的政策就要趕快落實，「朱規不一定要侯隨」，因此，如果覺得老人裝假牙政策不錯、垃圾袋費用比台北市高，也可以馬上降價。一旁的侯友宜聽到何博文提到這兩點，則是笑笑地搖搖頭。

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