朱立倫提名選新北市長 侯友宜：我做自己

2019-02-19 13:03

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席吳敦義昨天提到，去年縣市長提名多人「「跟同一個人（朱立倫）密切關係」，包括新北市長侯友宜；侯友宜今天聽到媒體詢問，連問3次「朱立倫提名我？」後正色強調，選舉是自己的事，跟誰都沒有關係。

吳敦義昨天出席元宵活動，被問到外傳承諾給部分縣市黨部主委不分區立委席次，是希望這些掌握黨員組織情況的地方黨部主委幫他催出總統初選的黨員票；吳敦義說從來沒提過不分區的事情，提名也大公無私，並舉去年底的縣市長提名「在北部（新北侯友宜）、北部的左手邊（桃園陳學聖），在南部（台南高思博），都跟同一個人（朱立倫）有密切關係」。

侯友宜今天出席新北市議會民進黨團幹部交接，被問到對國民黨總統初選方式的態度，侯友宜表示，目前還沒定案，他希望能夠找出一個可以共同遵守的規則，彼此之間少說一點，團結往前走。只要大家願意遵守一個規則，用什麼方式都可以。

媒體接著問他吳敦義隱喻說去年「朱立倫提名你」，侯友宜一聽，連問3次「朱立倫提名我？」後，正色回應說，選舉是侯友宜的事，跟誰都沒有關係，他決定參選時，代表毫無條件接受任何條件的挑戰，「不是誰提名我，我做我自己，我叫侯友宜。」

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