吳敦義廉能說卡朱 立委：選民自有公斷

2019-02-16

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義近來再三強調擔任國民黨總統候選人的人選，個人及團隊必須「既能且廉」，沒有貪贓枉法紀錄，看似劍指表態角逐總統大位的前新北市長朱立倫；不過，多位國民黨立委昨認為，選民自有公斷，不必以此做為角逐初選的條件。

「隔空喊話，民眾觀感不佳」

立法院國民黨團總召江啟臣表示，選舉就是選賢與能，這次有意角逐總統的都不是素人，不只是個人及團隊要受檢驗，「可能祖宗八代也被挖出來」，因此不需要誰特別提出怎樣的標準，初選就是公平競爭，選民自有公評。

國民黨團首席副書記長陳宜民也認為，初選不用設下這麼多「條件說」，首長上任後怎麼可能將前朝的局處長換光光？要以此評斷品德操守很難。

被視為挺朱派的立委林奕華說，時代不同、無法這樣比，現在政黨輪替正常化，法令對公務人員的要求也更明確、更法制化，案件發生、起訴的時間點不同，要歸咎於哪位首長也很難確定。

林奕華強調，希望趕快進入初選過程，這樣的議題可以在公開辯論拿出來實質討論，否則隔空喊話容易淪為互相攻擊，讓民眾觀感不佳；她說，相信這不會是參選門檻，「應該只是吳主席想展現自己的領導力」。

至於赴美展開「新創產業學習之旅」的朱立倫，已抵達美國舊金山，並將在美國時間十五日上午參訪蘋果總部Apple Park、下午參訪電動車大廠特斯拉（Tesla）。

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